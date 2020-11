Nick Marsman na Feyenoord-FC Groningen: 'In de tweede helft zijn we simpeler gaan spelen'

Nick Marsman na Feyenoord-FC Groningen: 'In tweede helft zijn we simpeler gaan spelen'

Doordat Justin Bijlow in de warming-up afhaakte met een blessure, mocht Nick Marsman zondag het doel van Feyenoord verdedigen. Marsman was in de eerste helft tegen FC Groningen belangrijk voor de ploeg van Dick Advocaat. Groningen kreeg de beste kansen, maar Marsman voorkwam meerdere keren een treffer.

Marsman vond de wedstrijd niet denderend. "Het kan altijd beter. We hebben donderdag een zware wedstrijd gehad. Dan is het belangrijk dat je op zondag de punten pakt. Dat hebben we wel volwassen gedaan. Ondanks dat het aan het begin van de wedstrijd een aantal keer niet goed stond. In de tweede helft hebben we dat zeker beter gedaan."

Feyenoord pakte het na rust tactisch anders aan. "Als het niet loopt, moet je je aanpassen. Dan moet je zorgen dat ze er in ieder geval niet doorheen komen, dus toen zijn we wat simpeler gaan spelen, met niet te veel druk vooruit en door meer de bal te houden. Dan hebben we de individuele kwaliteit en creativiteit om een goal te maken. Dat gebeurde gelukkig ook."

Marsman hoorde pas laat dat hij moest keepen in plaats van Bijlow. "Justin is geen piepert. Als hij mank loopt, dan weet ik dat er wel degelijk wat aan de hand is. Maar ik wist ook dat hij heel graag wilde spelen. Hij is opgeroepen voor het Nederlands Elftal, heel verdiend denk ik. Uiteindelijk moet je als tweede keeper altijd klaar zijn om er te staan. Je houdt er altijd rekening mee."