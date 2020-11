Buurtbewoners maken Schiebroek in coronatijd een stukje schoner

Iedere week lopen er buurtbewoners door Schiebroek die, gewapend met prikkers en vuilniszakken, de wijk schoonmaken. Zeker in coronatijd is het een welkome afleiding. "Het is mooi om te zien dat de wijk schoner wordt en ik nieuwe mensen ontmoet."

Volgens Anne-Katrien Derksen van het initiatief Schiebroek Gewoon Schoon geeft het veel voldoening om de wijk met de buurtbewoners op te ruimen. "Je zag wat we net hebben opgehaald, dan denk je toch: 'Zo , de wijk ziet er weer lekker schoon uit.'"

Voor veel deelnemers is het naast opruimen ook een sociaal uitje. Een familie die meehelpt prikken is blij dat ze meedoen. "We wonen hier pas twee jaar en zo leren we wat mensen kennen. Ook geven we zo onze kinderen mee dat je de straat schoon moet achterlaten."

Aanspreekpunt

Buurtbewoner Reindert is al langer actief op straat. "Maar dat was eerst uit eigen belang hoor", zegt hij lachend. "Ik verzamelde blikjes en leverde die in voor 40 cent per kilo. Toen kwam ik met Schiebroek Gewoon Schoon in contact en sindsdien loop ik met hen mee."

Voor buurtbewoners is Reindert nu een aanspreekpunt geworden. "In het begin vroegen ze me naar het opruimen van de straat en naastplaatsingen bij prullenbakken, maar nu komen ze ook voor heel andere dingen naar me toe. Je krijgt zo een verbindende rol in de wijk."

Dat is waar oprichtster Linda Jansen op hoopte. "Mensen leren elkaar kennen via het opruimen. Voor sommige stukken in Schiebroek is het erg belangrijk dat de buurtbewoners elkaar wat beter leren kennen."

Sociale factor

Volgens Derksen is die sociale factor juist nu belangrijk. "Je kunt heel makkelijk anderhalve meter afstand van elkaar houden, maar ontmoet toch mensen. Het is een goede bezigheid, maar in coronatijd al helemaal!"

Daarnaast ondersteunen de gemeente en stichting Dock het initiatief in Schiebroek. Mees is één van de jongeren die meehelpt, normaal werkt hij bij Brownies en Downies in Capelle aan den IJssel, maar via Dock is hij aan Schiebroek Gewoon Schoon gekoppeld.

"Ik vind het echt heel leuk", vertelt Mees. "Het buiten lopen is leuk en ik word er steeds beter in." Ondanks dat hij het leuk vindt om met buurtgenoten afval te prikken, heeft hij toch een boodschap voor mensen die afval naast de prullenbak gooien: "Gooi het gewoon in de prullenbak, het is niet zo moeilijk!"