Kijk mee bij de bevalling van Neushoorn Naima uit Blijdorp

Neushoorn Naima uit Blijdorp is aan het bevallen. Dat laat de Diergaarde zondagavond weten op Twitter. Via camerabeelden in de kraamstal kunnen nieuwsgierigen meekijken bij de geboorte van de neushoorn.

In april werd bekend gemaakt dat voor de derde keer een neushoorn zou gaan bevallen in de Rotterdamse dierentuin. Dat is erg bijzonder. In sommige delen van Afrika is de zwarte neushoorn namelijk al volledig verdwenen. Het dier wordt dan ook met uitsterven bedreigd.