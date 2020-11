Metro belandt op kunstwerk en docent duikt onder, dit waren dé verhalen van deze week

De metro werd dinsdag van het kunstwerk gehesen in Spijkenisse | Beeld: Dennis Kranenburg

Een leraar van het Rotterdamse Emmauscollege duikt in allerijl onder, omdat hij wordt bedreigd. Aanleiding: een spotprent over een jihadist, die nota bene al vijf jaar in zijn lokaal hangt.



Spijkenisse wordt wereldnieuws. Bij station De Akkers dendert een metro door een stootblok. Een walvis vangt het ontspoorde toestel op.

Rijnmond filmt ook op de overvolle intensive care van het Ikazia Ziekenhuis.

Voormalig GTST-acteur Winston Post laat zijn portemonnee niet klein krijgen door het coronavirus. Hij leert mensen tegenwoordig autorijden.

Creatief is ook de 16-jarige Lando. Hij kan zijn stage bij de bouwmarkt door corona niet afmaken, maar heeft daar wel een oplossing voor.

Tot slot: Schiedammer Brian P. werd vrijgesproken van de moord op Onno Kuut, maar moet wegens een dubieus potje pillen misschien toch weer de cel in.