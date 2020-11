Zweedse landstitel voor oud-Feyenoorder Tomasson

Jon Dahl Tomasson heeft zondag met zijn club Malmö FF de landstitel van Zweden gepakt. De voormalig speler van Feyenoord, sinds afgelopen januari actief bij Malmö als hoofdtrainer, is met nog drie duels te gaan in de Allsvenskan door de concurrentie niet meer te achterhalen.

Malmö FF versloeg zondag Sirius met een ruime overwinning (4-0). Het verschil met nummer twee Elfsborg bedraagt nu tien punten en is niet meer goed te maken. Overigens zat Tomasson zondag niet op de bank als trainer van Malmö, omdat hij positief is getest op het coronavirus.

In het verleden speelde Tomasson als voetballer in twee periodes voor Feyenoord. De Deen won in Rotterdam-Zuid het landskampioenschap van het seizoen 1998/1999 en de UEFA Cup in 2001/2002. Tomasson was ook bij Excelsior actief als hoofdtrainer en assistent-trainer.