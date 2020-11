Explosie in woning IJsselmonde blijkt zelfgemaakte vuurwerkbom

In een woning aan de Indische Tuin in Rotterdam-IJsselmonde is zondagavond een explosief ontploft. Volgens de politie is er illegaal vuurwerk door de brievenbus naar binnen gegooid.

De 20-jarige bewoonster lag rond 19:30 uur op de bank en werd opgeschrikt door een harde knal. Ze bleef ongedeerd. Haar woning is wel zwaar beschadigd; alle ruiten zijn gesprongen en de deurpost is ontzet.

In het onderzoek dat volgde is in de meterkast een zelfgemaakt explosief van illegaal vuurwerk gevonden. Dat is door het Team Explosieven Verkenning onschadelijk gemaakt.

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de zaak.

Later op de avond was er even verderop, aan de Sparrendaal in Rotterdam-Feijenoord, nog een harde knal. Ook daar gaat het vermoedelijk om vuurwerk. Meerdere woningen en auto's hebben schade.