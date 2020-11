Ruiten klappen uit portiekflat door ontploffend vuurwerk

Een portiekflat aan de Indische Tuin in Rotterdam-IJsselmonde is zondagavond opgeschrikt door een harde knal. De ramen zijn uit de woning geklapt.

De politie vermoedt dat vuurwerk de woning is in gegooid. De bewoonster is niet gewond. Er is niet bekend of er nog meer mensen aanwezig waren toen het gebeurde.

Wat het ook was, het moet een flinke knal geweest zijn, want de ramen zijn kapot gegaan door de knal. Daarnaast staat veel rook in de woning.

De politie doet samen met het team Forensische Opsporing onderzoek naar wat er precies is gebeurd.