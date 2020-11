Neushoorn Naima bevalt van kleintje

Neushoorn Naima is zondagavond rond half elf bevallen in Diergaarde Blijdorp. De moeder is samen met het pasgeboren beestje te zien op de webcams van de dierentuin. De bevalling was live te zien op de website.

Het is een bijzonder moment voor het dier dat met uitsterven wordt bedreigd. Er is pas twee keer eerder in Nederland een zwarte neushoorn geboren. Dat was ook in Rotterdam. Daarnaast is het ook nog eens de verjaardag van vader Vungu.

Of de baby neushoorn al een naam heeft, is niet bekend.