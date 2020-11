Flinke schade door vuurwerk aan huizen in Rotterdam en Spijkenisse: 'Dit was echt een venijnig keiharde knal'

De politie onderzoekt een explosie aan de Sparrendaal in Rotterdam-Feijenoord. Zondagavond laat raakten meerdere woningen en auto's beschadigd door de klap. Mogelijk is er sprake van een vuurwerkbom. Ook in Spijkenisse ging het mis.

De buurt rond de Sparrendal is zich rot geschrokken door de harde knal die in heinde en verre te horen was. "Ik woon aan de overkant van waar het vuurwerk is afgegaan. De klap was behoorlijk. Ze dachten eerst dat het een gasexplosie was. Maar een gasexplosie is volgens mij een beetje een doffe dreun en dit was echt een venijnig keiharde knal", vertelt een buurtbewoner, die er zonder materiële schade vanaf is gekomen. "Je wordt er niet vrolijk van."

Buurman Tinus wist niet wat hij meemaakte. "Het was een gekkenhuis. Voor je het weet stonden er twee brandweerwagens, een ziekenwagen, er stonden ik weet niet hoeveel mensen en politie erbij."

Voor Tinus is de explosie een regelrechte ramp. Hij is invalide en is afhankelijk van zijn auto. Alleen deze is flink beschadigd geraakt en de verzekering dekt de reparatie niet. "Ik kan echt niet zonder mijn wagen. Dat is echt mijn alles. Wie doet dit nou?", vraagt hij zichzelf hardop af.

Ook elders in de regio was het raak

Eerder op de avond was er in Rotterdam-IJsselmonde ook een harde knal. Aan de Indische Tuin knalden ruiten uit een portiekflat. Ook hier gaat het volgens de politie vermoedelijk om vuurwerk.

En vandalen hebben op zondagavond flinke schade aangericht in Spijkenisse. Niet alleen een brievenbus van PostNL aan de Maisdreef is opgeblazen. Ook het portiek van een nabijgelegen flat moest het ontgelden. Hiernaast raakten twee auto's beschadigd.

"Ik ging toevallig even naar buiten. Toen hoorde ik eerst aan de ene kant een harde knal, dat ik dacht van dit is niet gewoon een rotje. En toen liep ik naar binnen en toen hoorde ik aan deze kant echt een hele harde knal", vertelt een geschrokken bewoonster. "Mafketels."

Een andere buurman vult aan: "Dit is vandalisme van de bovenste plank natuurlijk. En als dan blijkt dat het ook in Rotterdam gebeurt dan denk ik van 'ja een vuurwerkverbod' is niet zo heel erg."

Nu is het niet uitgesloten dat de knallen in onze regio zondagavond veroorzaakt zijn door iets anders dan vuurwerk. De politie doet nu onderzoek.