Het weer van vandaag: erg zacht en perioden met zon

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en kan zich op uitgebreide schaal mist gaan vormen. De temperatuur daalt naar 8 graden en daarmee blijft het opvallend zacht.



Morgen - na het verdwijnen van de mist - is het bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten af en toe licht regenen. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het 14 graden. In de middag draait de wind naar het zuiden.

Vooruitzichten

De komende dagen overheerst de bewolking met af en toe zon en blijft het zo goed als droog. In de nacht naar woensdag bestaat er kans op mist. Het blijft vrij zacht met in de middag een temperatuur van 12 of 13 graden.

Normaal is het in de middag een graad of 10 en in de nacht 4 graden.