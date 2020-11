De nood is hoog, dus vragen de verpleeghuizen: 'Applaudisseer weer voor ons personeel'

De aangescherpte coronamaatregelen lijken nog niet te helpen het aantal besmettingen in verpleeghuizen in onze regio terug te dringen. Sterker nog: het aantal besmette bewoners in de verpleeghuizen van ConForte is de afgelopen twee weken zelfs verdubbeld.

"Ik zou graag een blijde boodschap willen hebben op deze maandagochtend, maar helaas is dat niet het geval", zegt Guy Buck, voorzitter van de raad van bestuur van Aafje en woordvoerder van ConForte. Die koepelorganisatie vertegenwoordigt 117 verpleeghuizen in de Rotterdamse regio.

"Twee weken geleden waren er zo'n 370 mensen besmet in onze verpleeghuizen. Nu is dat boven de 700." Dat betekent dat in bijna de helft van de ConForte-verpleeghuizen een of meerdere bewoners ziek is. Een lichtpuntje is wel dat er volgens Buck meer bewoners herstellen van corona dan tijdens de eerste golf het geval was.

Avondklok de oplossing?

Premier Rutte en minister De Jonge benoemden de regio Rijnmond afgelopen dinsdag in de persconferentie als een van de brandhaarden wat betreft coronabesmettingen. Daarom wordt overwogen om hier een avondklok in te voeren. Buck zou die beslissing zeker toejuichen.

"Als ik puur en alleen vanuit het zorgperspectief kijk, zijn we natuurlijk gebaat bij alles wat helpt om het aantal besmettingen in de maatschappij en daarmee ook in de verpleeghuizen te verlagen, dus ook bij een avondklok. Ik moet erbij zeggen: er zijn natuurlijk meer perspectieven dan alleen de zorg, maar we zitten dus wel op een verdubbeling van het aantal besmettingen."

Ook het personeel wordt niet ontzien. Ongeveer tien procent is besmet. Dat is vervelend, maar de beschikbaarheid van sneltests, waarbij de uitslag al binnen een kwartier bekend is, helpt enorm bij het rond krijgen van de roosters. Aafje test op die manier wekelijks honderd van de zesduizend medewerkers. Dat scheelt heel veel tijd.

"Via de GGD, die er alles aan doet om het snel te doen, ben je toch wel een dag kwijt. Door de sneltests heb je honderd dagen winst", zegt Buck. Om er zeker van te zijn dat de uitslag betrouwbaar is, wordt het personeel ook nog op de standaard manier, dus via de GGD, getest.

Extra handjes nodig

De verpleeghuizen zitten nog altijd te springen om personeel. Om het gat enigszins te dichten is Van der Valk-personeel opgeleid om bijvoorbeeld als gastheer of -vrouw in de verpleeghuizen te werken, maar: "we hebben echt meer handen aan de bedden nodig", zegt Buck. Hij wil Rijnmonders wijzen op de site extrahandenvoordezorg.nl. Daar kun je je aanmelden als je wilt helpen.

De verpleeghuizen merken dat de steun aan de zorg tijdens de tweede golf een stuk minder is dan tijdens de eerste. Er zijn meer bezoekers die met het personeel in discussie gaan over bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje of het houden van de anderhalve meter afstand, zegt Buck. Ook missen de medewerkers kleine gebaren, zoals het applaus dat ze regelmatig ontvingen in de eerste golf.

Buck roept daarom op: "Als je nu een zorgmedewerker ziet of je bezoekt een verpleeghuis, maak dat kleine gebaar of geef dat complimentje. Dat heeft namelijk een hele grote betekenis."