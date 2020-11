FC Dordrecht-trainer Harry van den Ham: 'Het is een hartstikke leuk vak, alleen jammer dat we wedstrijden hebben'

FC Dordrecht-trainer Harry van den Ham: 'Het is een hartstikke mooi vak, alleen jammer dat we wedstrijden hebben'

FC Dordrecht staat troosteloos onderaan in de Keuken Kampioen Divisie. Slechts eenmaal won het team van trainer Harry van den Ham dit seizoen. Verder moeten de Dordtenaren vooral veel nederlagen slikken. 'Ik heb dit zelf nog niet meegemaakt als trainer. Het is nieuw, maar het maakt me ook strijdvaardig", aldus Van den Ham.

Ondanks de zeer magere resultaten ziet Van den Ham wel progressie bij zijn ploeg in de eerste maanden van het seizoen. Dat maakt het voor hem zelf ook nog steeds fijn werken. "Dit is een hartstikke leuk vak, het is alleen jammer dat we wedstrijden spelen", zegt hij met een knipoog. "Die horen erbij. Het is prettig als je die wedstrijden wint. Maar ik maak me geen zorgen, ik heb het gevoel dat het goed komt."

Niet weggetikt

Hij vervolgt: "Het is ook mijn taak om spelers beter te maken. Daar zijn we volop mee bezig", aldus Van den Ham, die vindt dat FC Dordrecht vaak niet eens minder is dan de tegenstander. "Bij FC Volendam verlies je met 7-1, maar wij misten vijf open kansen en hadden een groot spelaandeel. We zijn daar niet weggetikt."

"We creëren genoeg kansen, maar krijgen ze ook kinderlijk eenvoudig tegen. Het hele seizoen al. Tegen elke ploeg krijgen wij kansen, maar de doelpunten die we tegen krijgen, ja, dat is niet best", aldus Van den Ham.

Overtuiging

"Er is voldoende kwaliteit. Een kans missen heeft ook niet altijd met kwaliteit te maken. Ook met overtuiging en de absolute wil om te scoren. Maar als je ze blijft missen, zet je daar wel je vraagtekens bij."

FC Dordrecht speelt maandagavond een uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. De Brabanders staan dertiende met twaalf punten. Het duel in Eindhoven begint om 18:45 uur.

Dennis Kranenburg sprak zondag in Radio Rijnmond Sport met Harry van den Ham. Luister hierboven naar het hele gesprek met de trainer van FC Dordrecht.