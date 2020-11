Een nieuwe stuurhut en daarmee nieuw leven voor het Zwarte Zwaantje

Gespannen blikken op scheepswerf Neptune Repair in Hardinxveld-Giessendam. Naar dit moment is maandenlang toegewerkt. De voormalige stoompont het Zwarte Zwaantje krijgt een nieuwe stuurhut en daarmee een nieuw hoofdstuk in haar lange en bewogen leven.

Het is takelwerk op de vierkante millimeter. De nieuwe scheepshut zakt langzaam omlaag richting het dek. Het gevaarte móet passen. Een andere optie is er niet. Er is eindeloos aan gerekend.

1932

"We hebben ons best gedaan", zegt productiemanager René Siemons terwijl hij vanaf de kade toekijkt. "Hij is helemaal nagemaakt volgens de oude tekeningen uit 1932. Het moet kloppen."

En kloppen doet het. Zonder een centje pijn staat de stuurhut even later op het meer dan 90-jaar oude dek. Het wordt direct vast gelast.

Daarmee is de Gorinchem V, zoals de veerdienst tussen Gorinchem en Woudrichem oorspronkelijk heette, weer in ere hersteld. Trotse blikken. De lassers grappen op het dek: "Champagne!"

Tekst gaat door onder de video



Naar Dordrecht

Ook Dordtenaar Elio Barone kijkt blij. "Dit is maritiem vakmanschap. Dit is waarom Nederland wereldwijd de beste is." Barone staat met stichting Leefwerf De Biesbosch aan de basis van nieuw leven voor het Zwarte Zwaantje. Het vaart over een paar weken naar Dordrecht.

"Het wordt een juweeltje", zegt Barone. Het doorleefde schip was normaal gesproken al vermalen tot schroot, maar wist op wonderbaarlijke wijze die dans te ontspringen. Zo is het in 1944 bij Gorinchem gebombardeerd, gezonken en toch weer opgelapt. Daarna deed het dienst als veer op Goeree-Overflakkee en als ponton en drijvende speeltuin in de Rotterdamse Maashaven.

Tekst gaat verder onder de foto



Vriendenprijsje

Neptune heeft de renovatieklus tegen een vriendenprijsje uitgevoerd. "We dragen ons steentje bij", zegt Johnny Venneman van de werf daarover. "Wij vinden het belangrijk dit het schip bewaard blijft voor de toekomst. We worden er niet rijk van. Voor ons is dit echt een hobbyproject."

Nog een paar weken geduld en dan kan iedereen het Zwarte Zwaantje in volle glorie bewonderen op de Dordtse Staart, waar vroeger de roemruchte Scheepswerf De Biesbosch lag. Op de Leefwerf is nu het Binnenvaartmuseum gevestigd en liggen meerdere schepen met een rijke historie. Daar maakt het Zwarte Zwaantje straks dus ook deel van uit.

Barone mijmert vanuit het topje van de nieuwe stuurhut: "Ik hoop dat hier straks kleinkinderen met hun opa en oma aan het grote stuurrad aan het draaien zijn. Dit uitzicht is gewoon fantastisch."