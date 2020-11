Rob Baan in FC Rijnmond: 'Als Feyenoord serieus is, dan halen ze deze winter een spits erbij'

"Als Feyenoord serieus is, is de scouting bezig om in de winterstop een spits er bij te halen." Dat zegt Rob Baan, voormalig technisch directeur van Feyenoord, in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond.

"Het is noodzakelijk," legt Baan uit. "Je kan ook lenen, als je niet kunt kopen. Bij de topclubs zitten spelers die in de winter misschien een stap kunnen maken, omdat ze anders niet aan hun minuten komen. Je hebt een spits nodig die bewezen heeft om op dit niveau een flink aantal goals kan komen. Ik weet niet of je daar met bijvoorbeeld Joshua Zirkzee zou komen? Je moet nu een gokje wagen. Als Feyenoord zich niet plaatst voor de Champions League, laat staan zelfs de Europa League, dan heb je financieel een nog groter probleem."

Aan tafel sprak presentator Bart Nolles, samen met Sinclair Bischop en Emile Schelvis ook over Mark Diemers. De middenvelder werd halverwege de wedstrijd tegen FC Groningen al gewisseld en maakt volgens Schelvis nog geen overtuigende indruk. Blijft hij spelen als Fer en Teixeira straks weer volledig fit zijn?

Baan is milder over de ontwikkeling van Diemers. "Een middenvelder zoekt naar de spits, maar die is er nu niet. Linssen is zo ijverig, daardoor is hij soms niet waar hij zou moeten staan. Vergeet niet, het is een enorme stap, van Fortuna naar Feyenoord. En dan vind ik dat hij het best goed doet."

