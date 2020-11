Rob Baan te gast in FC Rijnmond

Rob Baan is maandagmiddag te gast in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. De oud-Spartaan zal aan tafel bij presentator Bart Nolles terugblikken op de wedstrijden van Feyenoord en Sparta.

Naast de oud-technisch directeur van Feyenoord schuiven ook Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop en analyticus Emile Schelvis aan. Zij zullen dieper ingaan op de prestaties van de Rotterdamse clubs. Sparta pakte afgelopen zaterdag de eerste overwinning van het seizoen op bezoek bij RKC Waalwijk en Feyenoord verloeg FC Groningen met 2-0 in de eigen Kuip .

FC Rijnmond begint maandag rond 17:15 uur en is te volgen via TV Rijnmond, de Rijnmond App, deze website, en via een livestream op YouTube.