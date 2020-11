Podcast Rijnmond: 'Het is maar de vraag of Haps het seizoen bij Feyenoord afmaakt'

In onze nieuwe Podcast Rijnmond op maandag spreekt Frank Stout met Ruud van Os, Sinclair Bischop en Dennis van Eersel over het voetbalweekend dat achter ons ligt. Er zijn complimenten voor de 'tandem op links' van Feyenoord: Malacia-Haps.

"Als je twee van zulke goede spelers hebt, moet Dick Advocaat ze dan niet sowieso allebei laten staan?" vraagt Van Os zich af. Dennis van Eersel vult aan dat "die situatie zichzelf misschien wel oplost over twee maanden," suggererend dat Haps één van de spelers is die mogelijk in de winterstop vertrekt.

Haps heeft in De Kuip nog een contact tot de zomer van 2022. Sinclair Bischop twijfelt of het verstandig is om hem te laten gaan in de winterstop. "De mooiste en belangrijkste wedstrijden worden pas in de tweede seizoenshelft gespeeld en dan worden de prijzen verdeeld. Je geeft toch een signaal af als je dan één van je bepalende spelers verkoopt."

