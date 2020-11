Verdachten bedreigen docent Rotterdams Emmauscollege weer vrij

De twee jongens, die afgelopen weekend werden opgepakt voor het bedreigen van een docent van het Emmauscollege in Rotterdam, zijn weer vrij. De jongens, een 18-jarige uit Den Haag en een 17-jarige Amsterdammer, blijven wel verdachten in de zaak.

Ze worden naast de bedreiging ook verdacht van opruiing, meldt de politie. Ook de 17-jarige jongen die werd opgepakt voor het mishandelen van een Powned-verslaggever die bij de school een reportage kwam maken, is weer vrij.

De Rotterdamse school en een docent werden vorige week bedreigd nadat er commotie ontstond over een spotprent die aan de muur van een klaslokaal hing. De prent, gemaakt na de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs in 2015, toont een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem doodde. De prent hing al vijf jaar in het lokaal, maar kwam onder leerlingen in de belangstelling nadat er op de school begin vorige week aandacht werd besteed aan de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Daarop werd de prent door de bewuste docent verwijderd.

Een 18-jarige Rotterdamse werd afgelopen vrijdag opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging. Zij zou een foto van de prent op social media hebben gezet, waarmee ze anderen mogelijk aanzette tot het bedreigen van de school en de docent. De docent zit ondergedoken. Het meisje is eerder al vrijgelaten.