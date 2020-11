RET past vanaf vrijdag de dienstregeling aan op deze zes tramlijnen

Op lijnen 4 (Marconiplein - Molenlaan), 7 (Willemsplein - Woudestein) en 8 (Spangen - Kleiweg) gaat op doordeweekse dagen elke twaalf minuten een tram rijden. Nu is dat nog elke tien minuten.

De RET past in de spits ook lijnen 20 (Lijnbaan - Lombardijen), 23 (Marconiplein - Beverwaard) en 25 (Carnisselande - Schiebroek) aan. Daar gaat in de drukste uren elke 7,5 minuut een tram rijden in plaats van elke zeven minuten.

Volgens de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben de aanpassingen aan deze verbindingen de minste impact op reizigers. De aangepaste dienstregeling is vanaf nu beschikbaar in de RET Reisplanner en de Real Time App.