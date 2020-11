VIDEO: Op digitale kraamvisite bij neushoornbaby in Blijdorp

Hoera, een jongetje! Neushoorn Naima is zondagavond bevallen van een babyneushoorn in Diergaarde Blijdorp, op de verjaardag van vader Vungu. De bevalling was, na een draagtijd van 450 dagen, live te zien via een webcam in het verblijf. Voor het eerst zien we het kleintje nu in kleur en van dichtbij.