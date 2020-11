Marathon van Rotterdam ook in 2021 pas in het najaar

De organisatie van de NN Marathon Rotterdam heeft besloten om de marathon van 2021 te verschuiven. Traditioneel vindt de marathon van Rotterdam plaats in de lente, maar door de Covid-pandemie gaat dat ook in 2021 niet door. De NN Marathon Rotterdam staat nu gepland voor 24 oktober 2021.

De veertigste editie van de marathon stond gepland voor 11 april 2021. In overleg met de gemeente en hoofdsponsor Nationale-Nederlanden is nu al besloten om dat niet door te laten gaan. "Wij willen de deelnemers geen valse hoop maar duidelijkheid geven," zegt organisator Mario Kadiks.

"De volksgezondheid komt altijd op de eerste plaats. En de kans dat een massaal, feestelijk evenement als de NN Marathon Rotterdam met al zijn grandeur op een veilige manier door kan gaan, is in oktober veel groter dan in april."

De 17.000 startbewijzen voor het jubileum van de marathon, oorspronkelijk dit jaar gepland op 5 april, blijven nog steeds geldig voor 24 oktober 2021.