ProRail werkt aan megaklus op het spoor rond Rotterdam

"Er rijden in Nederland echt verschrikkelijk veel treinen", zegt ProRail woordvoerder Coen van Kranenburg. "Dat betekent dat er slijtage aan de sporen is. Daardoor moet je heel vaak aan het spoor werken, zodat je zonder hinder zoveel mogelijk kunt blijven rijden."

Terwijl een trein nieuwe ballast aanbrengt op het spoor, legt Van Kranenburg uit hoe noodzakelijk het werk is. "De stenen moeten vervangen worden. Door het trillen van de passerende trein gaan de hoekjes van de stenen af. Daardoor grijpt het niet meer goed in elkaar en kan het het spoor niet meer goed dragen."

Niet de gebruikelijke onderhoudsperiode

Normaal gesproken voert ProRail de werkzaamheden uit in de vakantieperiodes. Op die manier probeert de spoorwegbeheerder de overlast voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Dat was hier geen optie, zegt Van Kranenburg.

"Wij hebben in de vakantieperiode, en met name in de zomer, veel werk elders in het land gedaan, waardoor we in november uitkwamen. En hier zijn we met zoveel werk bezig op een cruciale plek rondom Rotterdam, dat eigenlijk al het spoorverkeer er grotendeels uit ligt. En dan kun je maar beter zoveel mogelijk werk tegelijk gaan doen." Geluk bij een ongeluk: door de coronacrisis zijn er nu ook veel minder reizigers die van het treinverkeer gebruikmaken en dus last hebben van de werkzaamheden.

"De HSL ligt eruit en het is ook moeilijker om richting Dordrecht en Breda te gaan, al rijden er af en toe wel wat sprinters", zegt Van Kranenburg. Voor de mensen die toch gebruik willen maken van het treinverkeer heeft Van Kranenburg nog een goede tip: "Check ruim van tevoren de app of de website van de NS en doe dat vlak voor vertrek nog een keer. Zo voorkom je teleurstellingen."