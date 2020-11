Schaatsbaan Rotterdam wil lichtpuntje in coronaduisternis zijn

Op de hockeyvelden van Leonidas in de Rotterdamse wijk De Esch zijn ze druk bezig om de schaatstent weer op te bouwen. Ook in deze onzekere tijden met het coronavirus is Schaatsbaan Rotterdam van plan om bininenkort te starten. Ook al zullen veel minder mensen het ijs op mogen en weten ze niet of ze het hele winterseizoen open kunnen, toch neemt Schaatsbaan Rotterdam het risico. "Het is al een ellendig jaar, laten wij nog een klein lichtpuntje zijn. Met alle beperkingen", zegt Tijs Nederlof.