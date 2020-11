A16 richting Rotterdam zeker tot 00:00 uur dicht na ongeval met zeker twee zwaargewonden

De aanrijding was ter hoogte van de oprit naar de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht. Twee bestelwagens klapten er door onbekende oorzaak op elkaar. In beide voertuigen zat iemand bekneld. Of er nog meer voertuigen bij de botsing betrokken waren, is niet bekend.

De brandweer kwam ter plaatse om de beknelde personenen te bevrijden. Een traumahelikopter is geland om medische hulp te verlenen. De twee zwaargewonde slachtoffers zijn daarna naar het ziekenhuis vervoerd.

In een van de auto's zat nog een derde inzittende. Die is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.