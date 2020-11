Burgemeester Kolff van Dordrecht: 'Wat mij betreft geen extra coronamaatregelen nodig'

Kolff is maandagavond aanwezig bij het beraad van de 25 veiligheidsregio's in ons land. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is lid van dat beraad als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Op de agenda staan onder meer de komende feestdagen en hoe we die door kunnen gaan brengen, met of zonder strenge coronamaatregelen. Het Veiligheidsberaad adviseert het kabinet over de aanpak.

De regio's Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zijn vanwege de snel stijging van het aantal coronabesmettingen twee zorgenkindjes van het kabinet. Vorige week waarschuwde Wouter Kolff daarom dat er een avondklok zou worden ingesteld als de toename van coronabesmettingen niet snel zou afvlakken.

Voorafgaand aan het veiligheidsberaad bleek de Dordtse burgemeester optimistischer; hoewel in zijn regio het aantal besmettingen minder hard daalt dan elders in Nederland, zijn volgens hem extra maatregelen op korte termijn niet nodig.