Tweede man bisdom Rotterdam legt functies neer na sollicitatie op burgemeesterspost

De rechterhand van de bisschop van Rotterdam Tjeerd Visser is eervol ontslagen door het bisdom, omdat hij had gesolliciteerd op de vacature van burgemeester in Zoeterwoude. Ook heeft hij om die reden zijn werk neergelegd als pastoor in de H. Theresia van Ávila parochie in de Drechtsteden. Dat schrijft NRC Handelsblad maandagavond.

Het Bisdom Rotterdam maakte begin september bekend dat drs. Tjeerd Visser 'na een periode van rust en reflectie' had besloten zijn werkzaamheden als priester te beëindigen. Hij zou bij de paus een verzoek tot dispensatie van de verplichtingen als priester gaan indienen.

Bisschop Van den Hende en het parochiebestuur zeiden het besluit van Visser om uit te treden als priester te betreuren. Ook lieten ze weten dat een traject was opgestart naar werk voor Visser buiten de kerk. Over de reden werd verder geen mededeling gedaan.

Visser was enkele maanden eerder 'een periode van bezinning ingegaan'. Hij was toen al eervol ontslagen als vicaris-generaal van de bisschop in Rotterdam. De vicaris-generaal ondersteunt als hoogste functionaris de bisschop in zijn werk. Visser vervulde die functie parttime.

Dankzij NRC wordt maandag duidelijk wat de trigger was voor het ontslag; de priester had gesolliciteerd in Zoeterwoude naar de post van burgemeester. En dat is in strijd met de regels van de Rooms-Katholieke kerk. De krant citeert een hoogleraar Staatsrecht die de sollicitatie van de priester 'hoogst ongebruikelijk noemt'.

Tjeerd de Visser wilde zelf niet ingaan op vragen van NRC over zijn toekomst buiten de kerk.