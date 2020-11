Het weer van vandaag: lichte regen en zacht

Vanochtend is het eerst plaatselijk mistig, de mist verdwijnt in de loop van de ochtend. Verder is het bewolkt en gaat het in de loop van de dag vanuit het zuidwesten af en toe licht regenen. Het wordt 14 graden en de zwakke tot aan zee matige wind waait uit het zuidoosten. Vanmiddag waait de wind uit het zuiden.