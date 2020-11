Vrijwilliger Cees staat zeventig uur in de week in de keuken voor ouderen op Katendrecht

Vrijwilliger Cees staat zeventig uur in de week in de keuken voor ouderen in Katendrecht

Huis van de Wijk ’t Steiger op Katendrecht is al sinds de eerste coronagolf gesloten. Vooral voor de ouderen in de wijk is dit een groot gemis. Humanitas zoekt daarom samen met vrijwilligers van ’t Steiger de 75-plussers op in de wijk. Ze maken maaltijden voor de ouderen en brengen die aan de deur.

Vrijwilliger Cees Frickus roert in een grote pan kippensoep. Het heeft de hele nacht gestaan om te trekken. "Dit is ongeveer achttien liter. Vierentwintig magen kunnen hiermee gevuld worden." Cees is de pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd maar staat nog steeds zeventig uur in de week in de keuken voor de ouderen. Vrijwilligerswerk kun je het daarom bijna niet meer noemen, meer een roeping. "Ik moet het doen omdat niemand anders het doet."

De soep wordt door Cees in bakjes gedaan en aan vrijwilliger Carmen gegeven. Ze heeft twee adressen op loopafstand waar ze de soepen afgeeft met mondkapje op en handschoenen aan. "De oude mensen zijn vatbaar voor corona, daarom blijven ze binnen." Normaliter werkt ze drie dagen in de week in’t Steiger. Nu het dicht is bezorgt ze maaltijden bij de ouderen aan huis.

Eenzaam

De eerste halte is bij tante Mien. Haar deur staat al open. Al acht weken heeft ze het huis verlaten en ze mist het samenkomen bij Huis van de Wijk ’t Steiger mist. "Het wordt weer tijd voor een feestje", zegt vrijwilliger Carmen. Na een kort praatje vertrekt ze weer. Carmen ziet ook dat tante Mien eenzaam is. "Ze is altijd blij als ik er ben en wil dat ik koffie kom drinken. Dat gaat helaas in deze tijd niet."

Het tweede bezoek is aan Tante Nel. Ze staat al in de deurpost te wachten op haar rollator. Voordat Carmen de soep kan overhandigen, vertelt tante Nel meteen wat er de afgelopen tijd met haar gebeurd is. Het is een monoloog van een paar minuten.

Ze is dankbaar voor de bezoekjes van Carmen. "Ik kan altijd een beroep op haar doen. Ondanks haar eigen problemen staat ze voor me klaar. Met liefde staat ze aan mijn deur."

Voldoening

Carmen merkt tijdens de terugkeer naar ’t Steiger op dat tante Nel haar verhaal kwijt wilde. "Ze praat in deze tijd weinig met mensen, maar ze heeft wel veel steun van haar kinderen." Dit werk geeft Carmen voldoening. "De ouderen en ik kunnen onze verhalen aan elkaar kwijt." Ze hoopt dat deze situatie snel over is en dat ze weer ouderen kan ontvangen in ’t Steiger. "Zolang het niet over is blijven wij de maaltijden bezorgen."