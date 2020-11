Meerderheid gemeenteraad wil sluiting Duimdropcontainers voorkomen

Stichting Buurt- en Speeltuinwerk (BSW) Rotterdam voert sinds oktober actie tegen het besluit van de gemeente om alle Duimdropcontainers in de stad te sluiten. Kinderen tot veertien jaar kunnen onder begeleiding met speelgoed uit de containers spelen op pleinen verspreid over de stad. Raadslid Jimmy Smet van coalitiepartij GroenLinks dient dinsdag een voorstel in om de bezuiniging op Duimdropcontainers voor het jaar 2021 te schrappen.

Pleinen in Noord, Charlois, Feijenoord en Delfshaven zijn de afgelopen 27 jaar veiliger en gezelliger geworden door de Duimdropcontainers. Door middel van een amendement wil raadslid Smet de voorgestelde begroting van de gemeente wijzigen en voorkomen dat de containers sluiten. "De reden dat ik een amendement indien en niet een motie is omdat een amendement ook een daadwerkelijke wijziging is van die begroting."

Daarnaast dient GroenLinks samen met de PvdA en VVD een motie in om de behoefte aan veilige speelmogelijkheden op kwetsbare pleinen te evalueren. Volgens Smet is het belangrijk om te kijken naar welke lessen we kunnen leren van de ervaring in de Duimdrop.

Het valt op dat twee coalitiepartijen het voorstel van CDA-wethouder De Langen willen stoppen. "De voorgestelde begroting van de gemeente Rotterdam bevalt mij op zich prima, maar met dit voorstel kon ik niet verder. Het ging om één zinnetje in een begroting van honderden pagina's, zonder tekst en uitleg."

Smet mist goede argumenten voor het besluit. Ook Leefbaar wil Duimdrop openhouden door geld vrij te maken in de begroting en te zoeken naar mogelijke oplossingen voor de toekomst.

Veilige omgeving

Voor Smet is het belangrijk dat de pleinen, zeker in coronatijd, een veilige omgeving vormen voor jongeren om zich te ontwikkelen. "Het is goed dat de beheerders, die nu ook de ogen en oren van de wijk zijn, goed meeluisteren en echt een onderdeel zijn van het wijknetwerk."

Smet wil dat dit komend jaar blijft bestaan en het liefst ook wordt uitgebreid. Over die mogelijkheden wil hij in gesprek. "Wat is er nodig om in 2022 het kinderen- en jongerenwerk goed vorm te geven, het liefst op alle pleinen in Rotterdam?"



Het amendement wordt dinsdag officieel ingediend in de eerste termijn van de gemeenteraad. Donderdag wordt gestemd en moet blijken of het amendement het haalt.