Diederik Gommers over mogelijk vaccin Pfizer: 'Ik weet niet helemaal zeker of het klopt'

Het aantal mensen dat in Nederland besmet wordt met het coronavirus daalt met honderden per dag. En maandag volgde nog meer goed nieuws: medicijnfabrikant Pfizer heeft eind deze maand mogelijk een vaccin dat in 90 procent van de gevallen effectief is. "Dat geeft absoluut licht aan het einde van de tunnel", zegt Diederik Gommers van het Erasmus Medisch Centrum en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care.

Gommers is positief over het goede nieuws van Pfizer, maar houdt een slag om de arm. "Ik weet niet helemaal zeker of het klopt, het is een beetje reclame van die firma want meestal zeg je dit niet. Meestal laat je eerst de professionals die het vaccin moeten beoordelen naar de studie-uitslagen kijken en volgens mij zijn die nog niet helemaal bekend."

Als de berichten van Pfizer kloppen dat 90 procent van de gevaccineerde mensen een goede hoeveelheid antistoffen aanmaakt na besmetting met het coronavirus, is dat positief. Uit eerdere onderzoeken van bloedbank Sanquin zou namelijk blijken dat de hoeveelheid antistoffen die mensen aanmaken bij een besmetting wisselend zijn.

Propvol

Tegenover het goede nieuws, staat de aanhoudende druk in de ziekenhuizen. "Sommige ziekenhuizen in Rotterdam hebben het echt nog heel zwaar." Ook het Erasmus Medisch Centrum zit volgens Gommers propvol. "Wij moeten echt nog patiënten uit de regio overplaatsen naar andere delen in Nederland waar er iets meer ruimte is."

De regio Rijnmond is momenteel de grootste brandhaard. "Je ziet heel duidelijk dalingen in andere delen van Nederland, maar Rijnmond doet nog stevig mee. Sinds enkele dagen begint het gelukkig voor het eerst te dalen, maar er zitten nog verschillen tussen wijken." In andere regio's daalt het aantal nieuwe besmettingen harder dan in onze regio. "Wij zijn eigenlijk de laatste, het is afwachten of we meedoen met de rest van Nederland."

Rioolwater

Volgens Gommers melden virologen dat ze toch wel een voorzichtige daling zien in de regio, dat is onder meer te zien aan het rioolwater. "Dat zouden gunstige vooruitzichten zijn", vertelt Gommers. Als het aantal nieuwe besmettingen omlaag gaat is dat een goed teken. "Meestal zie je dat bij de ziekenhuizen een week later terug."