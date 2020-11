Rotterdam krijgt volgend jaar niet één maar twee internationale filmfestivals

Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) spreidt de vijftigste editie van het festival volgend jaar vanwege het coronavirus over een extra lange periode. Van 1 tot 7 februari begint het festival met vertoningen in het teken van de wedstrijdprogramma's, in de week van 2 tot 6 juni eindigt het festival met een uitbundig programma.

In de tussenliggende periode organiseert het IFFR verschillende activiteiten, zoals presentaties en exposities. Het filmfestival zou eigenlijk van 27 januari tot en met 7 februari plaatsvinden. Vorig jaar kwamen er 340.000 bezoekers af op het IFFR, maar dat is door de coronamaatregelen dit keer niet mogelijk.

De films die in februari worden getoond zijn fysiek bij te wonen, maar kunnen ook online worden bekeken. De awardshow van het festival vindt op 7 februari plaats.

Dat het tweede deel van het festival in de eerste week van juni staat gepland is geen toeval. Bijna vijftig jaar geleden vond de allereerste editie plaats in deze periode. In deze week wordt daarom een speciaal jubileumprogramma gedraaid, dat onder meer ingaat op de geschiedenis van het IFFR.