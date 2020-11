Huisartsen in omgeving Rotterdam gaan coronapatiënten overnemen van ziekenhuizen

In navolging van Amsterdam gaan nu ook Rotterdamse huisartsen de zorg voor coronapatiënten deels overnemen van ziekenhuizen. "Het vergt wat van de huisartsen om dat goed te doen, maar wij zijn echt heel erg bereid om dit te doen", vertelt huisarts Henk Hoogervorst van de huisartsenkoepel in Rotterdam en omgeving.

"Wat we al geïntroduceerd hebben is het thuis bewaken van de categorie patiënten die nog niet in het ziekenhuis zijn geweest. Daarbij gaat het vooral om het vroegtijdig onderkennen van verslechtering bij Covidpatiënten. Dat is misschien een stukje voorbereiding geweest op het thuis bewaken van patiënten die uit het ziekenhuis komen."

"Amsterdam voert dat nu al uit, het plan is dat we deze week ook op gaan starten in Rotterdam", gaat Hoogeervorst verder, die zelf huisarts is in Hellevoetsluis. "We hebben samen met de ziekenhuizen een protocol ontwikkeld, dat zit in de laatste fase. Daarna gaan we patiënten uit de ziekenhuizen overnemen." In eerste instantie zullen de huisartsen in Rotterdam en omgeving coronapatiënten overnemen van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel en het Franciscus Vlietland in Schiedam.

'Elk bed scheelt'

De Amsterdamse ziekenhuizen verwachten, in samenwerking met de huisartsen en thuiszorgorganisaties in de hoofdstad, per week ongeveer vijftig patiënten vervroegd naar huis te kunnen sturen.

"De getallen in Rotterdam zullen iets lager liggen, maar elk bed scheelt", vertelt Hoogervorst. "We hebben nu met drie ziekenhuizen dit protocol opgesteld met de huisartsenkoepel. Als dat goed bevalt kunnen we altijd verder opschalen. Het zal ook afhangen van de mogelijkheden binnen een praktijk, ook huisartsen hebben het druk. Maar de verwachting is wel dat we daar toch een flink aantal patiënten op kunnen vangen."

De huisartsen gaan coronapatiënten opvangen die Covid-19 in principe al hebben meegemaakt, maar nog wel zuurstofbehoeftig zijn. "Het is een categorie patiënten die normaal gesproken wel in het ziekenhuis zou blijven, maar vanwege de enorme drukte kunnen patiënten niet doorstromen en moeten ze elders geplaatst worden. Als wij patiënten die aan het opknappen zijn thuis kunnen bewaken, geeft dat weer lucht en ruimte aan de zorg in de ziekenhuizen."

Schouders eronder

"Het zijn in principe dus wel stabiele patiënten die aan het opknappen zijn, maar ook daarvan weten we dat die soms kunnen verslechteren of meer zuurstof nodig hebben. In het protocol staat dat er twee keer per dag of bij afwijkende waardes mogelijk eerder contact wordt opgenomen."

"Maar de zorg moet eigenlijk 24/7 gewaarborgd zijn, daar liggen nog wat zorgen. Het vergt wat van de huisartsen om dat goed te doen. Maar huisartsen zijn echt heel erg bereid om dit te doen. Die druk in de ziekenhuizen is voorlopig nog niet naar beneden, dus schouders eronder en iedereen laten doen wat ie kan."