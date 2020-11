Harry van den Ham ontslagen bij FC Dordrecht

Harry van den Ham is niet langer trainer van FC Dordrecht. Een dag na de kansloze 5-1 nederlaag bij FC Eindhoven gaan club en trainer per direct uit elkaar. Van den Ham werd vorig jaar aangesteld als technisch manager van FC Dordrecht en nam na de winterstop de trainerstaken over van de ontslagen Claudio Braga.

FC Dordrecht staat laatste in de Keuken Kampioen Divisie. Op de website van FC Dordrecht staat dat de club vanwege de slechte prestaties afscheid heeft genomen van de Utrechter. ''De cijfers op de ranglijst werken in de voetballerij in het nadeel van de trainer en dat lot is Harry van den Ham nu ten deel gevallen. Nadat het verwachtingsbeeld tot verbetering ook in Eindhoven geen gestalte kon krijgen, leek een ingrijpen onvermijdelijk'', zo staat te lezen op de website van FC Dordrecht. Zijn taken als technisch manager waren een maand geleden al opgeschort.

Van den Ham was in meerdere periodes actief aan de Krommedijk. Als speler tussen 1979 en 1982 bij DS'79. Als trainer tussen 2000 en 2002. In 2012 keerde hij weer terug als trainer van FC Dordrecht en promoveerde naar de eredivisie. Het jaar op het hoogste niveau maakte hij niet meer mee, omdat hij voor een avontuur koos bij FC Utrecht. In het jaar 2015 keerde hij ook nog voor een seizoen terug bij FC Dordrecht als hoofdtrainer.

Het is nog niet bekend wie de taken van Van den Ham overneemt. Voorlopig zullen de assistent-trainers Ben Kinds en Mark de Vries de trainingen leiden.