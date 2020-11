Koos Moerenhout in Zesdaagse TV: 'Rohan Dennis heeft Sunweb de vernieling ingereden'

In een nieuwe aflevering van Zesdaagse TV bespreken bondscoach Koos Moerenhout, ploegleider Michiel Elijzen en oud-renner Bobbie Traksel het wielerseizoen dat afgelopen zondag ten einde kwam. Presentator Bart Nolles zoomt met zijn gasten onder andere in op de Vuelta-overwinning van Primoz Roglic en analyseert hoe het kwam dat Wilco Kelderman in de Giro zijn roze leiderstrui nog moest afstaan en genoegen moest nemen met een derde plaats in het eindklassement.

"Het is zonde dat je de Giro niet wint en dat je strandt in het zicht van de haven", vertelt Michiel Elijzen, ploegleider van Team Sunweb. Maar als je van tevoren tegen ons had gezegd dat we tweede en derde zouden worden in de Giro, hadden we ervoor getekend."

Moeilijke beslissingen

In de Giro d'Italia droeg Wilko Kelderman in het slotweekend de roze leiderstrui en had daarmee de beste kaarten om te winnen. Toen Ineos-renner Tao Geoghegan Hart in een van de laatste etappes een gigantische demarrage inzette, kon alleen Keldermans ploeggenoot (en de nummer twee van het eindklassement) Jai Hindley mee. In plaats van dat Team Sunweb besloot om de Australiër zijn teamgenoot met de roze trui te laten helpen, mocht Hindley voor zijn eigen kans gaan om Hart te verslaan. Voor Sunweb pakte dit verkeerd uit en verspilde het team de overwinning in de ronde van Italië.

"Zulke beslissingen zijn heel moeilijk", licht Elijzen toe. "Van tevoren was afgesproken dat Kelderman en Hindley voor het eindklassement zouden gaan. Het dilemma waar wij in de Giro voor kwamen te staan, hadden we als scenario al eens doorgesproken. Maar op het moment dat je in het echt voor die beslissing staat, moet je hem nog wel durven nemen. Daar had ik zelf wel een knoop in m'n maag van."

"Achteraf praten is het makkelijkst", vertelt Bobbie Traksel. "Op het moment suprême maak je misschien een beslissing waarvan iedereen later zal zeggen: 'dat is geen goede beslissing' of 'ik zou dat anders gedaan hebben'. Ergens hebben ze ook wel een punt, want als je met meerdere ploeggenoten in de kopgroep zit en dan niet wint, heb je gefaald. Zo werkt het gewoon."

Rohan Dennis

Bondscoach Koos Moerenhout wil daar wel een kanttekening bij plaatsen. "Kelderman stuitte natuurlijk wel op een onovertroffen Rohan Dennis. Hij steeg ver boven zichzelf uit. Dennis is de man die Sunweb eigenlijk de vernieling in heeft gereden. De tactiek van de Nederlands-Duitse ploeg om met twee kopmannen te rijden, was op zich goed, maar Dennis bracht zijn kopman Hart zo ver weg en kon hem zo goed bijstaan, dat hij heel moeilijk te achterhalen was."

