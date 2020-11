Rotterdamse oud-stafmedewerker Obama over Biden: 'Hertellingen en rechtszaken van president Trump zijn kansloos'

Joe Biden wordt de 46e president van de Verenigde Staten. Zijn officiƫle inauguratie vindt plaats op 20 januari volgend jaar. Huidig president Donald Trump spreekt over fraude, rechtszaken en eist een hertelling van de stemmen. "Zowel een hertelling als die rechtszaken zijn gewoon kansloos", zegt Kirsten Verdel, stafmedewerker van Barack Obama tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2008.

Verdel ontmoette Biden voor het eerst tijdens de democratische conventie in een groot stadion in Denver. "Ik zat als medewerker op de tribune pal voor Joe Biden en Michelle Obama." In een gesprek met de toekomstige president vertelde Verdel hoe Nederland naar de race in de Verenigde Staten keek. "Ik was op slag fan, het is een ongelooflijk warme, hartelijke man."

Politiek gezien trekt Verdel de vergelijking met Mark Rutte. "Het is iemand die als het politiek handig uitkomt een beetje mee naar links of een beetje mee naar rechts kan bewegen en mee kan bewegen met de tijdsgeest." Volgens Verdel staat Biden erom bekend graag in gesprek te gaan met mensen en daar de tijd voor te nemen.

Fraude

President Trump geeft zich nog niet gewonnen en claimt dat er sprake is van verkiezingsfraude. Verdel denkt niet dat de aantijgingen van Trump een verschil zullen maken in de uitslag. "Er is altijd verkiezingsfraude bij dit soort verkiezingen, maar dat gaat om hele kleine aantallen. Bijvoorbeeld iemand die probeert twee keer te stemmen. Het gebeurt altijd, maar het gaat erom of het groot genoeg is om het verschil te maken in de verkiezingsuitslag. En daar is op dit moment geen enkele aanwijzing voor."

De rechtszaken die Trump wil aanspannen, hebben volgens Verdel weinig zin. "De zaken die eraan zitten te komen tellen niet op tot genoeg stemmen. En waarschijnlijk zijn ze ook helemaal niet waar." Verdel benadrukt dat niks erop wijst dat er iets aan de hand is op grootschalig niveau.

Hertelling

Ook bij een hertelling van de stemmen is het onwaarschijnlijk dat de verkiezingsuitslagen in de zogenoemde swing states veranderen. "In het verleden zijn er twintig hertellingen geweest, waarbij maar drie keer de uitslagen anders waren. Het grootste verschil in stemmen was daarbij 2.567. De kleinste voorsprong die Biden nu heeft is vier keer zo groot en loopt verder op."

Hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld, claimen de media de overwinning voor Biden. "Hij had al een voorsprong en die kan niet meer worden ingehaald", zegt ook Verdel. Op 14 december moeten de 538 kiesmannen hun stem uitbrengen, de kandidaat die de meerderheid krijgt wordt dan officieel de nieuwe president van de Verenigde Staten.