Chillplek op wielen voor Flakkeese jongeren

“Er is een hoop leegte onder jongeren op het eiland en er spelen veel problemen”, legt initiatiefnemer Maurice de Gast uit. “Wij willen ze een plek bieden. Jongeren op Goeree-Overflakkee hebben echt een plek nodig waar ze worden gezien, gehoord en begrepen.”



Het plan komt van een groep jonge Flakkeeënaars die zich vanuit hun geloof willen inzetten voor anderen. Ze worden daarbij gesteund door de stichting Youth for Christ. “Gedreven door Gods liefde, zoeken we jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop.”

Daarbij is het idee om op vaste momenten en plaatsen met de bus aanwezig te zijn in de dorpskernen. De jongeren kunnen er iets te drinken, een potje fifa of tafelvoetbal spelen, of gewoon met elkaar 'chillen'. In de bus zullen drie vrijwilligers aanwezig zijn die met de jongeren het gesprek aangaan.

12 duizend euro

Voor de aanschaf van de bus en het ombouwen ervan was 12 duizend euro nodig. Via crowdfunding was dit bedrag binnen 48 uur bij elkaar. “Dat is echt ontzettend bijzonder”, vindt De Gast. “Dat hadden we uiteraard niet verwacht.”

Dit weekend is de bus opgehaald in Brabant en naar de voorlopige standplaats in Dirksland gereden. De oude eigenaren, Henk en Mary Scherff, moesten dus afstand doen van ‘hun taalbus’. “We hebben met de bus tien jaar lang met veel plezier lesgegeven en we zijn blij dat hij nu een ander mooi doel krijgt. We hopen dat het een succes wordt.”

De bus moet nu eerst worden omgebouwd tot mobiele ontmoetingsplek. Het is nog onduidelijk vanaf wanneer hij echt ingezet gaat worden.