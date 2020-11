Rotterdams model krijgt taakstraf voor oplichten verzekering

De rechter heeft het voormalige fotomodel Talitha van Zon uit Rotterdam een taakstraf van 120 uur opgelegd. Zij heeft in 2010 en 2011 de verzekeraar voor bijna een ton opgelicht door valse declaraties in te dienen.

Van Zon (47) beweerde in die tijd te zijn behandeld in een Engelse kliniek, met een dependance in Amsterdam. Volgens de rechter is zij daar nooit geweest.

Het voormalig topmodel zei dat de rekeningen altijd waren betaald door de zoon van de Libische leider Khadaffi.

De rechter had eigenlijk een taakstraf van 140 uur willen opleggen, maar er gaat 20 uur af omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Van Zon moet het gedeclareerde geld terugbetalen.