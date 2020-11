FC Rijnmond Extra over Henk Fraser: 'Sparta mag in zijn handjes knijpen dat ze Henk Fraser hebben'

"Henk Fraser heeft zich geweldig ontwikkeld als trainer", begint Schelvis. "Hij kan heel menselijk en sociaal zijn, maar als het nodig is, speelt hij het keihard. De lat ligt bij hem op een bepaalde hoogte en daar blijft hij zich aan vasthouden. Dus hij is consequent, sociaal en 'one of the guys' tegelijkertijd. Maar het is ook wel iemand die boven de groep staat. Dus hij heeft alle capaciteiten die je nodig hebt om in dit vak ver te kom.

Handjes dichtknijpen



Daarnaast vindt Van Os dat hij ook spelers beter maakt. "Als jij als trainer in balans bent, zoals Henk Fraser is en kiest voor één lijn dan maakt je spelers individueel beter. Ik denk dat op dit moment Sparta de handjes dicht mag knijpen dat het Fraser als trainer heeft en het vervelend voor de club zou zijn als hij weggaat."

Standbeeld

Schelvis en Van Os vinden dat de prestaties van Fraser bij Sparta ondergewaardeerd worden.

"Dat houdt niet over, terwijl ik dat onterecht vind. Als je in jouw eerste jaar promoveert en in het jaar daarop makkelijk in de eredivisie blijft, ook al was dat geen heel seizoen, dan verdien je een standbeeld. En dat krijgt hij van de Sparta-supporters zeker niet''.

Feyenoord

Schelvis vindt hem de ideale opvolger van Dick Advocaat bij Feyenoord. "Veel meer dan Dirk Kuyt dat in een veel later stadium ooit nog een keer trainer van Feyenoord gaat worden. Maar voor Fraser zou Feyenoord dé perfecte club zijn. Dus heel stiekem hoop ik dat hij toch FC Utrecht nog even overslaat."

"Ja, daar gaat hij uiteindelijk gewoon terecht komen", onderbreekt Van Os. "En gelijk hebben ze als ze hem nemen in Rotterdam-Zuid. Hij is in balans, hij beheerst het om in interviews de waarheid te zeggen zonder zijn team af te fikken. Soms zit ik naar trainers te luisteren en denk ik: 'heb ik nou een andere wedstrijd gezien?', en bij Fraser heb ik dat nooit."

Schelvis sluit zich daarbij aan. "We leven in een mediacratie en als iemand je club goed kan vertegenwoordigen dan is dat Henk Fraser. Hij is welbespraakt, altijd eerlijk, open en voelt zich nooit voor iets te groot. In de nieuwe generatie trainers is het echt een voorbeeld."