﻿Ali ontvoerde zijn Rotterdamse tante om geld terug te krijgen

Justitie heeft straffen tot 3,5 jaar cel geëist in een Rotterdamse ontvoeringszaak. In februari van dit jaar werd een 65-jarige vrouw meegenomen van Rotterdam naar Wormer, waar zij twee dagen is vastgehouden. Ze kwam vrij na het betalen van losgeld.

Ali El A.(41) zou het brein zijn achter de gijzeling. Hij zegt dat het is begonnen bij zijn neven, die een conflict hadden met Albanezen. Ali schoot geld voor, maar toen de neven hem niet wilden terugbetalen, besloot hij hun moeder te ontvoeren.

Zak over het hoofd

De vrouw verkocht kleding en werd op 9 februari naar beneden gelokt. Een van de medeverdachten deed of zij zwanger was en de kleding niet zelf kon tillen. Het slachtoffer kreeg een zak over het hoofd en werd in een bestelbusje geduwd. In Wormer zat zij opgesloten in de badkamer.

Het losgeld voor haar vrijlating was volgens Ali El A. 40 duizend euro, maar zijn neven houden het op ruim twee ton. Ook justitie gaat van het grotere bedrag uit. “Het is stuitend dat een onschuldige moeder uit een zucht naar geld is gedegradeerd tot een instrument.”

De verdachte zegt veel spijt te hebben. “Mijn tante heeft hier niets mee te maken.” De man heeft een behoorlijk strafblad. Hij zat onder meer acht jaar vast voor poging doodslag.

'Ik keek de dood in de ogen'

De drie medeverdachten beweren onder druk van Ali te hebben gestaan. Zij hebben onder meer het slachtoffer naar buiten gelokt en haar verborgen gehouden.

De 65-jarige vrouw vertelde in de rechtszaal over de twee dagen zonder daglicht in Wormer. “Ik keek de dood in de ogen. Twee keer per week krijg ik nachtmerries en word ik weer in een busje geduwd”.

De vrouw die haar uit haar woning in Rotterdam had gelokt, barstte in huilen uit. “Sorry voor mijn laffe gedrag. Door mij bent u het vertrouwen in mensen verloren.”

De rechter doet op 24 november uitspraak.