Beveiliging faalt: en plotseling verschoot de Erasmusbrug van kleur

De verlichting van de Erasmusbrug van het traditionele wit in felroze veranderen? De Hofpleinvijver in plaats van herfsttinten een winterkleurtje geven? Tot dinsdagmiddag kon iedereen dat, omdat er geen wachtwoord op het kleurenpalet zat. Inmiddels heeft de gemeente Rotterdam maatregelen genomen.

Bekijk hier hoe de verlichting van de Erasmusbrug op afstand kon worden gehackt



Het begon allemaal met een reportage van Rijnmond vorig jaar november. Daarin was te zien hoe de beheerder met zijn iPad de verlichting van de Erasmusbrug aanstuurde. Dat gebeurt tientallen keren per jaar, bijvoorbeeld op Koningsdag en Bevrijdingsdag.

Die reportage werd ook gezien door iemand met een bijzondere belangstelling voor internetverbindingen. Hij gebruikte op het internet de zoekmachine Shodan. Zo zocht hij op de zoekterm 'onveilige apparaten Rotterdam'. Eén van de eerste hits leverde de Erasmusbrug op. Maar ook de verlichting van de Hofpleinfontein kon hij beïnvloeden.

De slimme Rotterdammer meldde zijn vondst bij Daniël Verlaan, techjournalist bij RTL. Verlaan maakte de afgelopen tijd verschillende reportages over gaten in de beveiliging van bijvoorbeeld bruggen. Verlaan: "Maar ik was wel verbaasd dat dit kon. Ik schrik er wel van."

Regenboogkleuren

Maandagavond was het moment van de waarheid. Verlaan bediende vanuit huis de knoppen van de verlichting, Rijnmond maakte de video-opnamen. "Ik heb de brug roze gekleurd, daarna de regenboogkleuren gegeven en weer terug naar het standaard wit gebracht."

Dinsdagmorgen is het gat in de digitale beveiliging gemeld bij de gemeente Rotterdam. De dienst Stadsbeheer heeft besloten om het bedieningssysteem voor de Erasmusbrug en Hofpleinfontein uit te schakelen. Als de verlichting moet worden aangepast, dan kan dat voorlopig alleen op locatie.

‘Niet de bedoeling’

In een verklaring schrijft de gemeente. "Uiteraard is het niet de bedoeling dat de sierverlichting door derden kan worden aangepast. We hebben contact met de leverancier van het systeem om te kijken welke aanpassing benodigd is om dit in het vervolg te voorkomen. Tot die tijd is het nieuwe bedieningssysteem buiten gebruik gesteld."

De gemeente onderzoekt of soortgelijke beveiligingssystemen dezelfde risico’s lopen. Verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga (VVD) wilde niet voor de camera reageren.

Bekijk hier onze reportage over het beveiligingslek in de verlichting van de Erasmusbrug