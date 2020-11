Klimaatactivisten hangen spandoek op bij Shell Pernis

Met de actie willen de betogers aandacht vragen voor de schade die Shell veroorzaakt met olieboringen. "Het water is vervuild, de landbouwgrond is vervuild. En de bevolking profiteert niet mee van de winsten", legt woordvoerder Marjolein, woordvoerder van de activisten, uit op Rijnmond.

Ze wijst in het bijzonder op het lot van de Ogoni 9, een groep Nigeriaanse activisten die protesteerden tegen Shellen en in 1995 werden opgehangen door het Nigeriaanse regime.



Shell ontkent iets te maken te hebben gehad met de dood van de Ogoni 9. "De tragische gebeurtenissen van 1995 hebben ons diep geraakt, maar we hebben de beschuldigingen in deze zaak altijd in de sterkst mogelijke bewoordingen verworpen." Volgens Shell heeft het olieconcern steeds gevraagd om clementie bij de Nigeriaanse autoriteiten.

In verband met de actie heeft het bedrijf dinsdag de politie benaderd. "Illegaal over een hek bij een raffinaderij klimmen en op een tank klimmen is uiteraard niet veilig. Vandaar dat we de politie hebben ingeschakeld." Agenten zijn aanwezig, maar grijpen niet in. "De politie is redelijk rustig", zegt de woordvoerder van de activisten.