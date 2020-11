Rotterdamse mantelzorger Ben in het zonnetje gezet met vaartochtje: 'Ik ben een mantelzorger met liefde'

"Ik ben nog steeds verliefd op haar", zegt Ben van Wijnen uit de grond van zijn hart. Daar is in 53 jaar huwelijk niets aan veranderd. Wat wel anders is geworden, is dat Anke sinds enkele jaren lijdt aan dementie. Sindsdien is Ben mantelzorger.

"Natuurlijk is het zwaar. Maar je doet het gewoon. Als je mantelzorger bent met liefde, dan gaat het veel makkelijker als dat je het verplicht moet doen", zegt Rotterdammer Ben van Wijnen.

Vandaag, tijdens de Dag van de Mantelzorg worden Ben en Anke in het zonnetje gezet. Ze maken voor de allereerste keer in hun leven een tochtje met de watertaxi. Een verrassing van stichting Humanitas. Ben: "Dit moet iedere Rotterdammer doen zo'n tochtje! Het is een belevenis op zich. Ik vind het heerlijk!"

"Het is hartstikke mooi", stemt Anke in. Ben: "Dat doet mij zo goed. Je bent altijd met haar bezig en als zij dan ook zo geniet, is dat heerlijk. Een moment waar we jaren op kunnen teren."

Vier op de tien mantelzorger vindt dat er te weinig steun en waardering voor hen is, blijkt uit een peiling van de partij 50PLUS in het kader van de Dag van de Mantelzorg. In Nederland zijn 4,4 miljoen mantelzorgers. Zij zorgen belangeloos voor een ziek familielid of kennis.

Stichting Humanitas houdt contact met mantelzorgers zoals Ben in Rotterdam, voor een praatje of praktische hulp. Mocht u hulp zoeken als mantelzorger neem dan, op kantooruren, contact op met Fleur Schrijver van Humanitas op 0613806752.