Oogarts Tjeerd de Faber: 'Landelijk vuurwerkverbod voorkomt waterbed-effect'

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam is blij met het vuurwerkverbod, dat deze jaarwisseling in elk geval in Rotterdam geldt. Hij hoopt dat het kabinet kiest voor een landelijk verbod om te voorkomen dat buurgemeenten met de gebakken peren zitten.

U gaat waarschijnlijk een rustige Oud en Nieuw krijgen...

"Ja, ik hoop het van ganser harte. In Rotterdam is het vuurwerkverbod in elk geval bekrachtigd door de rechter. Ik verwacht dat we het daardoor aanzienlijk rustiger zullen krijgen."

En dan misschien ook nog een landelijk verbod.

"Dat zou helemaal mooi zijn. Dan heb je in elk geval dat waterbed-effect niet. Zo van: dan ga je van Rotterdam naar Capelle om vuurwerk af te steken. Met als gevolg dat de overlast daar vele malen groter is dan normaal. Dus ik wens het kabinet heel veel wijsheid toe. Met deze speciale jaarwisseling in coronatijd moet je voorspelbare slachtoffers, zoals van consumentenvuurwerk, voorkomen."

Hoeveel gaat het schelen, denkt u?

"Elk 'gedooguur' kost in Nederland twee blinde ogen. Je mag acht uur afsteken, dus gemiddeld zijn er zestien blinde ogen per jaarwisseling. Bij een vuurwerkverbod zal dat aanzienlijk minder zijn."

Bent u niet bang dat mensen tóch vuurwerk gaan afsteken? Of gevaarlijk vuurwerk uit het buitenland gaan halen?

"Natuurlijk moeten de grenzen gecontroleerd worden. En mensen zullen ook nog wel spul hebben wat van vorig jaar overgebleven is. Maar als je in deze coronacrisis toch vuurwerk gaat afsteken, ben je wel anti-sociaal bezig. In het voorjaar is er enorm geklapt voor de zorg. Ik zou zeggen: jullie hoeven niet te klappen, als jullie maar niet knallen."

Gaat u mensen die met oogletsel door vuurwerk bij u komen toch helpen?

"Ja, ik heb een eed afgelegd dat ik iedere gewonde zal behandelen. En ze zullen ook een prima behandeling krijgen. Bij vuurwerk is het zo dat vijftig procent van de slachtoffers omstanders zijn. En vijftig procent heeft zichzelf het letsel aangedaan. Maar iedereen wordt goed geholpen. Daar ben je nou eenmaal arts voor. In oorlogssituaties help je ook je vijand."

Stel dat het landelijk verbod er komt, gaat u dan met pensioen? Ik kan me herinneren dat u dat wel eens heeft gezegd.

"Ja, dat klopt. Ik zei: ik ga pas met pensioen als dit echt helemaal de wereld uit is. Ik heb nog een registratie tot 2025. Ik hoop dat het voor die tijd allemaal geregeld is. Dan ga ik met een gerust hart met pensioen."