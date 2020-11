Brakende huisdieren: hoe weet je dat het ernstig is?

Regelmatig worden baasjes er mee geconfronteerd: katten of honden die braken over het tapijt of op een ander plekje waar je niet verwacht. Niet leuk om het op te ruimen, maar ook zeker niet fijn voor de dieren zelf. Hoe weet je of het dier gewoon misselijk of dat je naar de dierarts moet?

"Het komt heel regelmatig voor, de meeste honden of katten zijn wel eens misselijk. "zegt John de Deugd, dierenarts in Ridderkerk, die regelmatig op Radio Rijnmond spreekt over het wel en wee van huisdieren.

Gras eten

"De functie van braken is om schadelijke stoffen uit het lichaam te krijgen voordat ze schade kunnen aanrichten. Meestal is het een symptoom van een ziekte. Dieren kunnen ook misselijk zijn, dat kun je herkennen aan dat ze minder of traag eten. Of ze eten gras en ze slikken veel, ze smakken of ze kwijlen."



Als en hond of kat één keer braakt is er meestal niks aan de hand, maar als het vaker gebeurt, is dat niet normaal, vertelt de dierenarts. "Wat vaak voorkomt is een maag-darminfectie. Kan ook lever- en nierproblemen zijn, alvleesklierontsteking , baarmoederontsteking en haarballen, bij katten komt dat regelmatig voor. En honden slikken vaak vreemde voorwerpen in."

Bloed in braaksel

"Als je ziet dat je huisdier braakt dan kun je hem het beste een paar uur geen eten geven. Dan kan de maag even tot rust komen. En dan kun je beginnen met kleine beetjes drinken te geven. Geen koud water. Als dat goed gaat dan kun je langzaam weer normaal eten geven."

"Ga wel naar dierenarts als het dier ziek blijft", zegt John de Deugd "Maar ook als het water ook niet binnen blijft en als er bloed in het braaksel zit. Let ook goed op koortsverschijnselen en verstoord evenwicht. En bij honden zie je vaak dat de buik op zwelt."