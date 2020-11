Ómarsson de grote man bij Excelsior tegen TOP Oss

Excelsior heeft dinsdagavond in het Van Donge & De Roo Stadion zonder veel moeite TOP Oss in de eerste divisie verslagen. De Kralingers waren met 3-0 te sterk. De grote man was Elias Már Omarsson, die driemaal raak schoot.

In de tweede minuut van de wedstrijd startte Excelsior uiterst goed. Een corner van Julian Baas werd door de topschutter van de eerste divisie makkelijk raak geschoten: Elias Már Omarsson (1-0). Een kleine vijf minuten later was TOP Oss dichtbij de gelijkmaker. Jan Lammers kopte een voorzet van Giovanni Büttner maar net naast.

De mannen van trainer Marinus Dijkhuizen, die niet kon beschikken over aanvallers Dylan Seys en Ahmad Mendes Moreira, voetbalden vervolgens weinig kansen meer bij elkaar. TOP Oss kreeg via Daan Guezen in de 24e minuut nog een grote kans. Excelsior-doelman Alessandro Damen redde fraai. Net voor het rustsignaal verzaakte Ómarsson zijn tweede goal van de avond te maken na een goede voorzet van Joël Zwarts.

Ómarsson weer trefzeker

Na de rust kwam Excelsior fel uit de kleedkamer. Thomas Verhaar, die weer eens een basisplaats had, kon net na de pauze een strakke voorzet van Zwarts net niet binnen tikken. Een paar minuten later was het met behulp van TOP Oss-keeper Bo Geens wél raak voor Excelsior. Geens stond te ver uit zijn doel, waarna Ómarsson hem makkelijk omspeelde en de bal in het lege doel schoof (2-0).

Excelsior controleerde vervolgens de wedstrijd. TOP Oss stelde na de tweede Kralingse goal weinig meer tegenover. Ómarsson zocht nadrukkelijk nog naar zijn derde doelpunt van de avond en kreeg dat uiteindelijk nog. In de 88e minuut strafte de IJslander het zwakke defensief handelen van TOP Oss af met een stiftje (3-0).

Na deze drie goals gaat Ómarsson nog steviger aan de kop op de topscorerslijst van de eerste divisie. De spits heeft na elf duels al dertien doelpunten gemaakt.

Excelsior - TOP Oss 3-0 (1-0)

2' 1-0 Elias Már Ómarsson

53' 2-0 Elias Már Ómarsson

88' 3-0 Elias Már Ómarsson

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Fischer, Matthys, Tjoe-A-On; Baas (76' Oude Kotte), Niemeijer, Wieffer; Verhaar (70' Meijer), Ómarsson (90' Van Delft), Zwarts