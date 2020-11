Aboutaleb in Sinterklaasjournaal : Sint ook heel welkom in die mooie stad aan de Maas

De burgemeesters waren dinsdagavond heel kort te zien in het Sinterklaasjournaal dat elke dag verslag doet van de komst van Sinterklaas naar Nederland. De stoomboot is op weg naar het plaatsje Zwalk, maar de pieten kunnen de plek niet vinden.

De vier burgemeesters en - daarna nog tientallen andere ambtgenoten- hebben in een brief aan Sinterklaas geschreven dat Goedheiligman ook heel erg welkom is in hun gemeente.