VVD Rotterdam wil expositie over spotprenten

De Rotterdamse VVD-fractie wil dat onderzocht wordt of er in de stad een expositie georganiseerd kan worden over satirische kunst, zoals spotprenten. Bedoeling? Middelbare schoolklassen hiervoor uitnodigen en met hen in gesprek gaan over de vrijheid van meningsuiting.

De VVD wilde de expositie in eerste instantie op het Rotterdamse stadhuis organiseren, maar dat plan oogstte veel kritiek. Partijen als D66, Denk, PvdA en Nida vonden dit veel te ver gaan. Ook wethouder Wijbenga vindt dat de gemeente neutraliteit moet uitstralen.

Leefbaar Rotterdam wilde de spotprent van Charlie Hebdo in de stadskrant afgedrukt hebben. Maar ook dat ziet wethouder Wijbenga niet zitten.

Het plan voor de tentoonstelling ontstond nadat in Frankrijk een leraar was onthoofd. Hij had in zijn les spotprenten laten zien om aan de hand daarvan te praten over vrijheid van meningsuiting.

Aanleiding voor de VVD was ook dat een leraar Nederlands van het Rotterdamse Emmauscollege onlangs moest onderduiken. Hij werd bedreigd, omdat hij een spotprent van een jihadist in de klas had hangen. De prent hing er al jaren, maar werd een heet hangijzer doordat een leerling er een foto van maakte en die verspreidde op sociale media.