Hoe is het leven in een studentenhuis tijdens de coronacrisis?

De coronatijd is voor heel wat mensen niet gemakkelijk, ook niet voor veel studenten. Veel colleges worden thuis gevolgd en dan zit je heel de dag opgesloten in je kamertje. En als je in een studentenhuis woont, zit je dag en nacht op elkaars lip. Je kan het huis niet ontvluchten om bijvoorbeeld naar de kroeg te gaan waar je andere vrienden aan het borrelen zijn.

In Rotterdam-Kralingen gingen we op onderzoek uit: hoe is het om in een studentenhuis te wonen in deze tijd? Rijnmond ging langs bij een studentenhuis van studentenvereniging Laurentius, waar zes meiden wonen.

De uitgelaten studente Marije Kaljee geeft ons een rondleiding. "We delen twee badkamers en twee keukens samen", vertelt ze enthousiast. Dat het een écht meidenhuis is, wordt snel duidelijk. In het hele huis hangen de muren vol met posters van mannen in ondergoed, plaatjes van knappe acteurs, posters van feestjes en gezellige lampjes. En ook lijsten met namen van feuten ontbreken niet.

Verantwoordelijkheid

Van de coronacrisis hebben de studentes hier niet erg veel last. "Het is natuurlijk wel echt heel anders dan wanneer er geen corona is. Maar we proberen er met z'n allen het beste van te maken", zegt Marije. Zij hebben al heel gauw besloten dat zij zichzelf niet als één huishouden beschouwen. "Maar omdat wij elkaar dus wel zien, hebben we afgesproken dat we contact met anderen zo veel mogelijk beperken. En ons zo aan de maatregelen houden."

Huisgenootje Emmalotte Smit legt uit dat ze het allemaal uiterst serieus nemen. "We hebben afgesproken dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. En af en toe evalueren we het even. Gelukkig staan de neuzen dezelfde kant op".

Inez Gort die ook in het huis woont vult aan: "Het is goed om hierover te communiceren denk ik. Vooral als je af en toe naar je ouders wilt."

Verkleedpartijtjes

De meiden hebben een goede band met elkaar en vermaken zich vooralsnog prima met z'n zessen. Het leven is een feestje. Je moet alleen wel zelf de slingers ophangen, lijkt hier het motto. Kun je dus niet naar buiten? Dan zorg je er gewoon voor dat je het thuis leuk maakt.

"Om het wel een beetje leuk te houden organiseren we met ons huis verkleedpartijtjes of thema-avondjes, en ook gaan we lekker uitgebreid koken en eten. Dit om onszelf toch een beetje te vermaken", zegt Marije.

Inez: "Wij zijn hier wel ondernemend in denk ik".

Emmalotte schiet in de lach: "En natuurlijk val je wel in herhaling als je voor de derde keer in de maand een thema-avondje doet. Dan is het wel een beetje van: hier gaan we weer met z'n allen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is en dat we het goed aan het oplossen zijn."

Hoewel het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is, denkt Marije nu wel alvast na over het eerste dat ze als huis gaan ondernemen als het wél zover is. "Ik denk dat we het liefste een groot huisfeest zouden geven, maar dat gaat onze buurt niet trekken. Dus dat gaan we niet doen. Ik denk dat we allemaal het liefst weer met z'n allen naar de kroeg gaan om daar iedereen te zien die we normaal heel graag spreken."