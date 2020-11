Dordtse vuurwerkverkoper vreest verbod: 'Moet ik het dan op straat zetten?'

Vrijdag valt waarschijnlijk het definitieve besluit, maar veel liefhebbers en verkopers zien de bui al hangen: tijdens de aanstaande jaarwisseling mag er waarschijnlijk geen vuurwerk worden afgestoken. Veel handelaren in onze regio hebben hun voorraad echter al in huis.

Leo Pap van het gelijknamige vuurwerkcentrum in Dordrecht en Zwijndrecht gaat voor naar één van zijn opslagbunkers. Dikke deuren, dikke wanden en koelte. Op stellingkasten staan dozen vol met siervuurwerk. Pijlen en knallers mochten al niet meer en nu is de kans groot dat Pap ook deze dozen dicht moet laten.

Vuurwerkverbod

Om de ziekenhuizen te ontzien neigt het kabinet naar een vuurwerkloze oud en nieuw. Net als veel andere verkopers heeft bijzonder gemengde gevoelens over het vooruitzicht van een vuurwerkverbod. "Mijn dochter werkt in de zorg, ik weet hoe zwaar het daar is. Maar dit is niet dé oplossing. Kijk maar naar de cijfers."

Pap doelt daarmee op de grote invloed van illegaal vuurwerk op de plekken waar het mis gaat. "Vingers en handen eraf blazen. Dat gaat echt niet met het vuurwerk dat wij verkopen."

Vorig jaar werden 1300 slachtoffers van vuurwerk behandeld, waarvan 385 mensen met serieus letsel op de spoedeisende hulp. Volgens Pap is minstens de helft daarvan slachtoffer geworden van illegaal vuurwerk en is het bannen van legaal siervuurwerk een te radicale stap.

'Scoren voor de bühne'

Hij krijgt daarbij verrassend genoeg bijval van traumachirurg Jefrey Vermeulen van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis. Die zegt vandaag in de Volkskrant dat er in Zuid-West Nederland nog geen twee patiënten per ziekenhuis worden opgenomen: "Dit plan van het kabinet is scoren voor de bühne. Wat helpt tegen corona, is als mensen niet met een glas champagne bij elkaar gaan staan en zoenen met Oud en Nieuw."

Dan dreigt er nog een ander probleem, zegt Leo Pap. Op dagen dat er mag worden verkocht, krijgt hij meerdere keren per dag een levering die meteen in de verkoop gaat. Zo past het allemaal net in de bunker. De leveringen gaan straks gewoon door, maar de verkoop nu wellicht niet. Pap: "Moet ik het dan op straat zetten?"

Zijn leverancier, Ruud van den Broeke uit Wierden in het oosten des lands, ziet de problemen ook al komen. "Dit is absurd en komt voor ons uit de lucht vallen. Er is in Nederland onvoldoende opslag voor al het vuurwerk dat nu vanuit China per zee onderweg is." Hij is van plan toch uit te leveren aan klanten als Leo Pap, maar houdt ook hoop dat er toch mag worden afgestoken op de laatste dag van het jaar.

Compensatie

Pap zelf maakt met zijn branchegenoten plannen om het kabinet in de laatste dagen te overtuigen toch geen totaalverbod in te stellen. Maar wat als dat niet lukt? "Dan lijd ik tonnen schade en moet er worden gepraat over compensatie." Het kabinet lijkt open te staan voor een schadeloosstelling voor vuurwerkverkopers die hun inkomsten zien wegvallen.

De situatie voor Pap is wrang, want hij was hard op weg naar een verkooprecord en heeft een dure vergunningsaanvraag gedaan bij de gemeente voor uitbouw van zijn verkooploods.

Een andere uitdaging, maar dan van kleinere orde is er ook voor de Dordtenaar. Met een kleine lach: "Ik werk al 25 jaar met kerst en Oud en Nieuw. Wat ik nu eventueel moet gaan doen? IK heb werkelijk geen idee."