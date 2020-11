Excelsior-spits Ómarsson: relaxed en in bloedvorm

Elias Már Ómarsson verkeert in bloedvorm. De IJslandse spits van Excelsior scoorde namelijk dit seizoen in de eerste divisie al dertien goals in elf wedstrijden. Hoewel hij on fire is, blijft Ómarsson in alle omstandigheden koel.

Na zijn hattrick tegen TOP Oss (3-0) mag Ómarsson volgens de traditie de bal mee naar huis nemen. Die houdt hij echter niet zelf. "De bal geef ik normaal gesproken aan mijn vader", zegt de spits. Deze keer lijkt het niet te lukken, al maakt Ómarsson zich daar niet druk om. Knipogend: "Ik denk dat Luigi Bruins (geblesseerd, red.) hem nu meeneemt. Hij mag hem hebben."

Contract

De verbintenis van Ómarsson loopt tot en met de zomer van 2021. Hij weet niet of er interesse in hem is, maar daar wil Ómarsson niet aan denken: "Ik moet nadenken over hoe ik de ploeg kan helpen. Als ik te veel dingen aan mijn hoofd heb, dan kan ik alles verknallen."

De tekst gaat verder in de video, waarin Elias Már Omarsson en Marinus Dijkhuizen aan het woord komen:

Maar supporters van de Kralingers hoeven niet per se te vrezen voor een transfervrij vertrek van Ómarsson. Excelsior kan het contract van de IJslander eenzijdig met een jaar verlengen. “Als ze komen, dan moeten clubs een mooie som betalen. Daar kan Excelsior leuke dingen mee doen”, zegt trainer Marinus Dijkhuizen.

Alles op één man

Tot nu toe scoorde Excelsior 22 goals in de eerste divisie. Dertien doelpunten zijn op naam van de IJslandse spits. "Ik wil alleen maar mijn werk doen en niet op andere dingen gefocust zijn", reageert Ómarsson na afloop van de wedstrijd tegen TOP Oss.

Dijkhuizen ziet ook dat de Excelsior-goals vooral van één man afkomen. "Joël Zwarts en Reuven Niemeijer scoren op dit moment minder dan zij kunnen. We zijn nu inderdaad vooral afhankelijk van Ómarsson. Dat is een beperking en dat heb ik liever niet." Er is werk aan de winkel, geeft Dijkhuizen toe.

Ómarsson maakt zich niet druk. Hij is naar eigen zeggen relaxed: "Er is altijd iemand die in het team kan stappen om de ploeg te helpen." De IJslander denkt niet dat Excelsior in de problemen komt als hij er niet is. "Maar laten we hopen dat dit niet gebeurt."