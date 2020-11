Het weer van vandaag: veel wolken

Vandaag begint de dag plaatselijk met een enkele mistbank. Verder is het bewolkt en breekt af en toe de zon even door. De temperatuur loopt op naar 13 of 14 graden en er waait een matige zuidenwind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af naar 10 graden. Er waait een matige zuidenwind. Later in de nacht kan er vanuit het westen wat regen vallen.

Morgen is er een afwisseling van zon en wolkenvelden en valt er vooral in de ochtend ook wat regen. De temperatuur loopt op naar 12 of 13 graden. De matige tot vrij krachtige zuidenwind draait in de loop van de dag naar het zuidwesten tot westen.

Vooruitzichten

De rest van de week en in het weekend houdt het overwegend bewolkte weer aan. Af en toe breekt ook de zon even door en met name op zondag kan er ook wat regen vallen. De temperatuur blijft rond de 13 graden schommelen en met name de nachten verlopen zacht.